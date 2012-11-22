В Харьковской области впервые стали учить польский язык

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, первый урок польского языка в этом учебном заведении состоялсяв среду.

Занятия начались в рамках подписанного пятистороннего соглашения о сотрудничестве между Генеральным Консульством Республики Польша в городе Харькове, Харьковским национальным университетом им. В.Каразина, Украинско-польским академическим центром науки и культуры ХНУ им. В.Каразина, Песочинским коллегиумом и Песочинским районным советом.

Открыл урок Генконсул Польши в Харькове Ян Гранат. Ему помогали студенты-стажеры с филологического факультета ХНУ им. В.Каразина, которые изучают польский язык.

«Такой учебный центр первый на Слобожанщине и первый в Харьковском районе. Мы посмотрим, какой результат принесут такие занятия, и, возможно, будем внедрять подобный опыт и в других учебных заведениях региона. Я думаю, что те дети, которые здесь будут учиться и будут изучать польский язык, в последующем станут хорошими кандидатами на вступление в Харьковский национальный университет им. Каразина», - сказал Я.Гранат.

На первом занятии в коллегиуме школьникам рассказали об истории Республики Польша, ее памятниках и выдающихся личностях, а также об особенностях польского языка.

Кроме этого, в классах по изучению польского языка при поддержке Генконсульства Польши установлено новое оборудование: мультимедийный комплекс (интерактивная доска, персональный компьютер и мультимедийный проектор).