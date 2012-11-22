Нацбанк объяснил, для чего добивается налога на валюту
Введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.
Об этом заявил глава Комитета по предотвращению недобросовестных валютных операций Национального банка Украины (НБУ) Юрий Горшков, интервью которого размещено на сайте Нацбанка.
«Введение налога, сбора в Пенсионный фонд прежде всего направлено на операции по обмену валюты на гривню. То есть основная причина и основная задумка введения этого сбора состоит в том, чтобы исключить спекулятивный характер покупки-продажи иностранной валюты. Операция прежде всего направлена на то, чтобы валюта покупалась людьми для естественных потребностей для выезда за границу, для оплаты импортных товаров и услуг, но ни в коем случае не для раскачивания ситуации», - сказал он.
Ю.Горшков отметил, что и рынок, и население уже устали от постоянного раскачивания ситуации на валютном рынке определенными игроками, которые получают от этого выгоду.
«Банкиры говорят о том, что население и рынок устали от спекуляций, это не может продолжаться бесконечно, потому что вымываются наши средства, вымываются наши резервы, резервы страны, только из-за того, что кто-то хочет получить сверхприбыль. Это ненормальная ситуация, и мы будем с этим бороться», - заверил Ю.Горшков.
По его словам, именно необходимость обеспечить стабильность на валютном рынке и искоренить спекуляции стали основной причиной создания Нацбанком комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций.
«Основная причина, по которой Национальный банк решил создать такой комитет и вмешаться более активно в ситуацию, которая наблюдается в данный момент на валютном рынке, в том, что паника, созданная недобросовестными участниками рынка, которых принято называть спекулянтами, уже перешла определенную границу, когда это можно было бы регулировать какими-то более спокойными методами», — отметил Ю.Горшков.
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Как сообщал УНИАН, на текущей неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15-процентный сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне сначала 60 дней, потом 180 дней. При этом в экспертном сообществе сразу же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.
Директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила, что введение 15-процентного налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения.
20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.