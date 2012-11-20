Украинцы могут избежать уплаты 15-процентного сбора с продажи валюты

"Главной целью законопроекта является борьба с валютными спекуляциями и стабилизация курса гривны. Кстати, в странах ЕС распространена практика, согласно которой при продаже валюты нужно платить значительную комиссию", - пояснил автор законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник "Коммерсант-Украина".

По его словам, парламент планирует рассмотреть документ во вторник, но он вступит в силу через два месяца после публикации — не ранее февраля.

Вероятность принятия закона довольно высока. "Если руководитель комитета инициирует такой вопрос, то скорее всего мы к нему прислушаемся как к большому авторитету",— заявил первый заместитель главы фракции Партии регионов Михаил Чечетов.

По мнению экспертов, новый сбор будет стимулировать рост объема черного рынка.

Однако украинцы могут избежать уплаты сбора, отмечает издание. Самый очевидный способ — перед продажей валюты положить ее на депозит хотя бы на месяц. Их предлагают более 30 банков, которые готовы платить от 0,05% до 10% годовых. Второй способ — использование систем денежных переводов, поскольку перевод туда/обратно обойдется минимум в 2-4%. Системы переводов также нарастят обороты за счет отказа гастарбайтеров от перевоза наличных средств.

Третья схема основывается на том, что сбор будет взиматься с "продажи", а не с "конвертации".

"Клиенты, имеющие карточку в иностранной валюте, могут рассчитаться за товары и услуги или снять деньги в банкомате без дополнительных комиссий, быстро и удобно", — говорит председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет.