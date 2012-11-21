Официальный курс валют на 21 ноября

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 21 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 20 ноября – 799.3000) 100 EUR – 1023.8234 (на 20 ноября – 1020.0667) 10 RUR – 2.5434 (на 20 ноября – 2.5240) Все курсы валют на 21 ноября

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