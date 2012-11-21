В Ивано-Франковске бюджетники требуют выплатить долги по зарплате

Как передает корреспондент УНИАН пикет, организованный городской организацией ВО «Свобода», поддержали педагоги, медики, работники коммунальных служб. Участники акции протеста держали плакаты с надписями «Донецьким» – гроші, Франківську – дуля», «Віддайте наші гроші», «Уряд Азарова – у відставку!».

Модератором пикета выступил секретарь Ивано-Франковского городского совета, новоизбранный народный депутат Украины Руслан Марцинкив.

По его словам сегодня городу не хватает 38 млн грн для выплаты зарплаты и на энергоносители бюджетникам. «Хотя на счетах есть 12,5 миллиона гривен, но воспользоваться этими средствами нельзя, потому что казначейство не получило из Киева указание их пропускать, - сказал Г.Марцинкив. – А еще 17 млн гривен – это задолженность за энергоносители бюджетных учреждений города».

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По словам секретаря горсовета, в таких действиях правительства он видит политический подтекст, поскольку Западная Украина, традиционно, поддерживает оппозиционные национал-патриотические силы. По его мнению, сторонники действующей власти на Востоке Украины таких финансовых неудобств не ощущают.

Во время пикета в казначейство никто не заходил и оттуда никто не выходил.

Как сообщал УНИАН, руководители Кировограда, Львова, Тернополя, Сум в последние месяцы перед выборами в Верховную Раду 28 октября заявляли о проблемах, которые возникли в связи с задержками платежей Госказначейством. Уже после выборов акции протеста проходили в Тернополе и Сумах.

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В то же время Донецкая облорганизация Коммунистической партии Украины обвинила партию власти - Партию регионов - в том, что она оплачивала за счет бюджетных средств избирательные кампании своих кандидатов в народные депутаты. В частности, блокирование счетов местных органов власти со стороны Госказначейства является наглядным примером того, как власть оплачивала избирательные компании своих кандидатов за бюджетные средства.

В то же время корреспонденту УНИАН в горсоветах некоторых городов Донецкой области неофициально подтвердили, что с конца или даже с середины сентября и до сих пор существуют большие проблемы с Госказначейством.