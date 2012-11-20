Тернопольские власти требуют у Киева свои деньги

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, соответствующее обращение к Президенту Украины и Кабинету министров было принято на заседании Ассоциации «Советы Тернопольщины» под руководством председателя облсовета Алексея Кайды с участием председателей районных советов Тернопольской области.

В обращении указано, что область недофинансирована почти на 175 млн грн, а, соответственно, до конца года нет средств на выплату зарплат учителям, врачам, работникам культуры и других бюджетных сфер.

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«Нехватка средств на оплату труда с начислением работникам бюджетных учреждений области до конца 2012 года составляет 174,9 млн грн (по органам местного самоуправления – 9,7 млн грн, заведениям образования – 80,1 млн грн, учреждениям здравоохранения – 56,4 млн грн, заведениям культуры – 16,2 млн грн, учреждениям социальной защиты населения – 9,1 млн грн) и на оплату энергоносителей – 39 млн грн. Особенно напряженная обстановка складывается в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также в аппаратах сельских, поселковых и городских советов», – говорится в обращении.

Поэтому руководители органов местного самоуправления требуют от центральных органов государственной власти принять срочные меры для финансового обеспечения потребности в средствах на выплату заработной платы работникам, которые содержатся за счет местных бюджетов области, и расчетов за энергоносители.

Кроме этого, на заседании ассоциации А.Кайда призвал всех присутствующих в случае невыполнения до 1 декабря озвученных требований провести пикетирование Кабинета министров Украины в Киеве.

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«Мое предложение – в День местного самоуправления праздновать не с бокалом шампанского, а с плакатами под Кабинетом министров. Люди избрали депутатов, чтобы они представляли общественные интересы, в том числе и бюджетников. Поэтому я призываю председателей районных советов поддержать мою инициативу - в День местного самоуправления провести пикетирование Кабинета министров. Если до 1 декабря 2012 года не будут выполнены обязательства государства относительно обеспечения местных бюджетов – День местного самоуправления нужно праздновать перед Кабинетом министров», – заявил А.Кайда.

Как сообщал УНИАН, в октябре Тернопольский городской совет обратился в Госказначейство с требованием возобновить проплаты платежных поручений. Соответствующее обращение в Государственную казначейскую службу Украины 17 октября направил мэр города С.Надал в связи с тем, что казначейство не осуществляло проплат платежных поручений распорядителей и получателей средств городского бюджета Тернополя.