Эксперт: «Закон Хомутынника» приведет к появлению черного рынка валюты

Пятнадцатипроцентный налог на валютные операции предложенный регионалом Виталием Хомутынником в краткосрочной перспективе приведет к появлению черного рынка валюты, сокрытию валютной выручки как экспортерами, так и физическими лицами, и паническим настроениям в обществе.

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Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь Уманский.

«На самом деле, по моему глубокому убеждению, - это определенные такие панические схемы. Это может на время пока не сориентируется общество, не сориентируется рынок как работать в новых условиях и в новых правилах игры, наверное, этот короткий промежуток времени гривню укрепит. Но на самом деле это приведет к появлению серого или черного валютного рынка - первое. Второе - уже сегодня мы видим в средствах массовой информации и в общении с людьми и с экспертами панические настроения, что не приведет к улучшению ситуации. И третье - это приведет к сокрытию валютной выручки как экспортерами, так и физическими лицами, которые зарабатывают деньги за рубежом и привозят их в Украину. На самом деле, мы получаем в краткосрочной перспективе, через месяц, или максимум два, абсолютно обратный эффект», - заявил Уманский.