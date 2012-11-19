МИД пытается эвакуировать украинцев из Сектора Газа, ХАМАС - блокирует границу

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 18 ноября на контрольно-пропускной пункт Рафах были командированы первый секретарь и атташе по консульским вопросам Посольства Украины в Египте.

Во взаимодействии с представителем Украины при Палестинской Автономии (ПНА) и организатором из консульского пункта при Представительстве Украины в ПНА им удалось (по состоянию на 20:53 по местному времени) встретить 4 семьи в составе 20 человек и отправить их автобусами в города Каир и Афиша.

19 ноября во второй половине дня ожидается прибытие еще двух семей из Израиля.

Вместе с тем, как сообщают члены этих семей, палестинские боевики блокируют границу с их стороны и препятствуют желающим выехать из Сектора Газа пересекать границу.

МИД держит на особом контроле вопрос эвакуации граждан Украины из Сектора Газа.

Как сообщает ВВС Украина, начиная с 14 ноября, когда разгорелся очередной вооруженный конфликт, погибли более 90 палестинцев и трое израильтян.

18 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов расширить вооруженную операцию. Страна проводит мобилизацию до 75 тысяч воинов запаса.

Президент Египта Мохаммед Мурси сказал, что вторжение израильских войск в Газу будет иметь "серьезные последствия". По его словам, ни Египет, ни "свободный мир" никогда не примирятся с вторжением.

Сегодня, 19 ноября, в Секторе Газа в результате воздушных ударов израильских сил погибли, по меньшей мере, 18 человек. Израиль говорит, что авиаудары наносятся с целью остановить ракетные обстрелы израильской территории палестинскими боевиками.

Официальные источники израильского правительства сообщили, что ночью по территории Израиля из Газы была выпущена лишь одна ракета. Однако в понедельник утром ракетные обстрелы возобновились.

Силы обороны Израиля сообщили, что в ночь на 19 ноября были нанесены удары по 80 объектам, среди которых дома боевиков, склады боеприпасов и участки полиции. В целом, по информации израильских источников, с начала вооруженной операции пораженно 1350 целей.

Израильские силы сосредоточены на границе с Газой. Израиль угрожает ужесточить операцию, если палестинцы не прекратят ракетные обстрелы.

С начала конфликта боевики в Газе запустили по территории Израиля 848 ракет. 546 достигли целей, а еще 302 были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", сообщили представители израильской армии.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал стороны немедленно прекратить боевые действия. Он отбывает к Каиру на переговоры о перемирии 20 ноября.

Лига арабских государств (ЛАГ) на чрезвычайном заседании в Каире 18 ноября решила направить в Газу делегацию министров иностранных дел. Делегация должна прибыть в город Газа во вторник, 20 ноября.

Израиль и раньше наносил авиаудары по территории Газы в ответ на ракетные обстрелы израильской территории палестинскими боевиками.

Однако плотная бомбардировка с воздуха и с моря является наиболее интенсивной операцией Израиля с момента полномасштабного вторжения четыре года назад.

ХАМАС захватил контроль в Секторе Газа в 2007 году - через год после убедительной победы на общих выборах. Израиль вывел свои войска из Газы в 2005 году, но сохраняет блокаду сектора.

Израиль, США и ЕС считают ХАМАС террористической организацией.