СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
17:21, 19 ноября 2012Мир
3627 0
Киев. 19 ноября. УНИАН. Израиль и палестинское движение ХАМАС, контролирующее Сектор Газа, достигли принципиальной договоренности о прекращении огня, однако расходятся в том, каким образом реализовать перемирие.
Военная оперция длится с 14 ноября
Об этом сообщает панарабская телекомпания Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники.
ХАМАС требует немедленного прекращения огня, тогда как Израиль выступает за двухэтапное прекращение, передают «Подробности».
Других подробностей пока не приводится.
После нескольких дней ракетных обстрелов израильской территории со стороны ХАМАС, Израиль 14 ноября решил нанести удар в ответ. Военная операция продолжается уже шестой день. За это время погибли по меньшей мере 87 палестинцев, среди них - мирные жители, дети. С израильской стороны жертвами обстрелов стали трое людей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter