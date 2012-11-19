Доллар и евро на межбанке снова растут

В понедельник, 19 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1950/8,2200, к 12:00 повысились до 8,2095/8,2205 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2588/93, к 12:00 цены поднялись 0,2599/0,2603. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,5674 (-0,1725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2772/74, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4535/10,4790, к 12:00 цены ушли вверх 10,4805/10,4990.