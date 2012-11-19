Эксперты: гривня снова подешевеет, когда НБУ перестанет продавать валюту

Эксперты говорят, что антидевальвационные меры, которые предпринимает НБУ, носят лишь краткосрочный эффект, и как только НБУ перестанет продавать доллары, гривня снова начнет дешеветь. Об этом сегодня пишет «Коммерсант-Украина»

Ажиотаж, наблюдающийся с сентября-октября, когда украинцы скупали рекордные объемы валюты — $2,9-3,3 млрд, и последовавший за ним рост курса доллара на межбанке вынудили регулятор вмешаться в ситуацию. "На межбанке наблюдается огромный спрос на доллары и крайне низкое предложение",— сказала директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова.

Чтобы удовлетворить спрос, 14 ноября Нацбанк вышел на межбанк с интервенцией по 7,993/8,050 грн/$. По оценкам банкиров, было удовлетворено от 30% до 50% всех заявок. Кроме того, НБУ работал через Ощадбанк. "В конце недели желающие могли приобрести валюту в Ощадбанке по 8,25 грн/$. При этом у Нацбанка это учреждение скорее всего покупало доллары по 8,05 грн",— говорит казначей одного из банков с иностранным капиталом.

Несмотря на то что в Нацбанке признали необходимость введения плавающего курса гривни, отпускать национальную валюту в свободное плавание в ближайшие дни никто не намерен. При этом удержание курса за счет средств НБУ дает лишь краткосрочный эффект. "По итогам ноября мы скорее всего увидим резкое сокращение валютных резервов Нацбанка. По неофициальной информации, его резервы уже вплотную приблизились к $24 млрд. Еще $1-2 млрд "нарисованы" при помощи свопов — эти средства регулятор должен будет вернуть коммерческим банкам",— сказал управляющий партнер инвестиционной компании "Капитал Таймс" Эрик Найман. За октябрь резервы Нацбанка упали — на $2,45 млрд, до $26,8 млрд.

Как только регулятор откажется от интервенций, курс доллара снова пойдет вверх, сетуют банкиры. Поэтому, чтобы обеспечить приток валюты на рынок, Нацбанк может обязать экспортеров продавать часть валютной выручки, право на это он уже получил. Однако в ближайшие дни давление на курс должно снизиться из-за очередного сокращения гривневой ликвидности.