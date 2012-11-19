Эксперты оценили теневую банковскую систему в 67 триллионов долларов

Об этом сообщается в отчете международного Бюро по финансовой стабильности. За последние 10 лет индустрия теневого банкинга выросла в три раза - на 41 триллион долларов, передает Bloomberg.

Как сообщает Лента.ру, доля США в этой сфере несколько сократилась - с 44 до 35 процентов. Основная часть нелегальной банковской активности теперь сосредоточена в Великобритании и странах континентальной Европы.

Бюро выразило свою озабоченность тем, что регуляторы не в состоянии отследить размер сделок, относящихся к теневым. В первую очередь, речь идет об обратном выкупе, а также схемах, позволяющих убрать с баланса те или иные активы.

В бюро считают, что крупные компании должны раскрывать больше информации о сделках с инвесторами, в особенности относительного того, какими залогами они располагают и для чего они используются.

Как показал опыт разорившегося во время глобального кредитного кризиса Lehman Brothers, банк временно снял с баланса 50 миллиардов долларов благодаря сделкам репо. Таким образом, организация пыталась убедить инвесторов в том, что не имеет долговых проблем.