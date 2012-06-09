Стабильность испанских банков: цена вопроса 40 млрд долл.
10:28, 09 июня 2012Мир
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Испанским банкам необходимо увеличить свои резервы в общей сложности на 40 миллиардов долларов, чтобы противостоять возможным потрясениям на финансовом рынке.
Испанский Bankia был вынужден обратиться за помощью к государству
К таким выводам пришли эксперты Международного валютного фонда на основании результатов так называемых стресс-тестов, сообщает радио «Свобода».
Эксперты МВФ отмечают, что в случае серьезного ухудшения ситуации на финансовом рынке недостаточными окажутся и эти суммы.
Банковская система Испании оказалась под угрозой из-за долгового кризиса. Один из крупнейших банков страны Bankia был вынужден обратиться за помощью к государству. Кредитные рейтинги многих банков были в последнее время снижены международными рейтинговыми агентствами.
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