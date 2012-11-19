Напряженность в Израиле толкает мировые цены на нефть вверх

Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль проводит операцию "Облачный столп", в ходе которой погибло уже свыше 70 палестинцев и три израильтянина.

Согласно данным торгов, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,69 доллара, или на 0,63%, — до 109,64 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,81 доллара, или на 0,93%, — до 87,73 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Операция "Облачный столп" продолжается уже пять дней. При этом продолжаются переговоры о заключении перемирия между Израилем и палестинскими группировками, но стороны пока не подошли к договоренностям, которые бы позволили остановить боевые действия в секторе Газа. Однако трудности в переговорном процессе не исключают того, что Израиль угрожает начать в течение двух-трех суток полномасштабную — наземную, морскую и воздушную — операцию в секторе Газа и продолжать ее до свержения режима ХАМАС.

"Рынок обеспокоен эскалацией конфликта, а напряженность приводит к росту цен", — считает гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), слова которого цитирует агентство Bloomberg.