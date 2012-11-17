Кернес надумал принимать фотожалобы

Как сообщает сайт Харьковского горсовета, городская власть начала принимать от харьковчан заявки «в виде фотографий на устранение различных жилищно-коммунальных проблем».

Сообщается, что до 15 декабря Харьковский городской председатель Геннадий Кернес будет «принимать фотозаявки, которые могут быть связаны с протекающими крышами, мусорными свалками, ремонтом внутреннеквартальных дорог и коммуникаций, установкой детских и спортивных площадок и тому подобное. Эти заявки изучат и учтут во время формирования плана работ по благоустройству и ремонту на следующий год».

Фотографии предлагается отправлять как в электронном виде на сайт городского совета, так и напечатанные на бумаге - непосредственно в Харьковский горсовет. В письме, кроме фотографии, нужно указать адрес места, изображенного на фото, контактный номер телефона заявителя и коротко описать проблему.