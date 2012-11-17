Анну Гуцол депортируют из Петербурга... в Париж

07:58, 17 ноября 2012
Общество
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Лидеру движения FEMEN Анне Гуцол, о задержании которой в петербургском аэропорту "Пулково" движение заявило в пятницу вечером, запрещен въезд в Россию.

Анна Гуцол

Ее отправят из аэропорта обратно в Париж, откуда она прилетела, сообщил РИА Новости представитель пограничного контроля "Пулково".

"Она находится в зоне дополнительных ограничений. Въезд ей закрыт, 11-часовым рейсом ее отправят в Париж, откуда она прилетела в Петербург", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Гуцол никто не арестовывал, но не уточнил причину, по которой ей запрещен въезд в страну.

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