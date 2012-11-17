Более 100 девочек в год рожают в возрасте до 14 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель начальника управления охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Украины Валентина Коломейчук во время национальной презентации ежегодного доклада Фонда народонаселения ООН «Народонаселение мира» на тему «Планирование семьи, права человека и развитие».

По словам В.Коломейчук, в 2011 году было 84 таких случая, тогда как родов – 122, а среди девушек в возрасте 15-17 лет было сделано 2045 абортов, проведено родов – 7066.

При этом она отметила рост среди женского населения Украины количества случаев онкологических заболеваний, в частности, рака матки и яичников.

«На сегодняшний день можно констатировать, что рак помолодел, потому что довольно активного репродуктивного возраста женщины – 20-30 лет – значительный процент заболеваний в этой возрастной категории» - сказала В.Коломейчук.