Беларусь сняла ограничения на приватизацию госпредприятий

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня на пленарном заседании в рамках Белорусского инвестиционного форума премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

«Любое предприятие может быть приватизировано. По поручению Президента правительство сняло все ограничения на приватизацию предприятий государственной собственности», - подчеркнул М. Мясникович.

«Ключевым вопросом является дальнейшее развитие с использованием новых технологий, привлечением инвестиций, интеграцией в мировую экономику», - сказал белорусский премьер.

При этом он отметил, что выполнить годовой прогноз по получению 2,5 млрд долл. от приватизации правительству не удастся.

«Но я бы не делал из этого трагедии. Мы имеем другие механизмы поддержания достаточного уровня золотовалютных резервов», - сказал белорусский премьер.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Беларусь планировала привлечь 3,8 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, в том числе 2,5 млрд долл. – за счет реализации приватизационных проектов.

По данным Министерства экономики Беларуси, при прогнозе на 2011 год привлечь в экономику прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в размере 5,4 млрд долл. фактически удалось привлечь 1,3 млрд долл., без учета продажи акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд долл., или всего 20%.