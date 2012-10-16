Лукашенко заманивает россиян белорусскими НПЗ, «красивыми, как игрушки»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ.

«Есть хороший вариант: мы вам отдаем НПЗ, перерабатывайте свою нефть и мы будем перерабатывать здесь свою. Но вы дайте нам возможность добывать самим как иностранцам природный газ», - заявил А.Лукашенко.

Президент Беларуси не понимает, почему англичане, американцы качают в РФ нефть, природный газ, продают его на рынке, а белорусов туда не пускают?

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«Вы хотите у нас участвовать в приватизации. Мы не против. Хотите нефтеперерабатывающие заводы, которые в Беларуси как игрушки - красивые, современные, европейские предприятия. Если я на это пойду, мне в Беларуси мало не покажется: меня обвинят, что я здесь сдаю, продаю и т.д., как было с «Белтрансгазом», но мы выдержали эту атаку», - подчеркнул А.Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси А.Лукашенко рассчитывает на дальнейшую интеграцию с Россией в рамках Союзного государства, а строительство Союзного государства Беларуси и России следует оценивать как абсолютно верный и дальновидный шаг. В августе «Газпром» заявил, что намерен активно развивать газотранспортную систему (ГТС) Беларуси, в том числе подземные хранилища (ПХГ).

25 ноября 2011 года в развитие межправительственного соглашения Российской Федерации и Республики Беларусь ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз». С учетом ранее приобретенных «Газпромом» в 2007-2010 годах 50% акций «Белтрансгаза», «Газпром» стал владельцем 100% акций «Белтрансгаза».