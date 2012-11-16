Египет исключит Украину из списка поставщиков пшеницы

Египет, который является крупнейшим в мире импортером пшеницы, вычеркнет Украину из списка поставщиков зерна на следующий год. Как передает агентство Bloomberg, причиной этого шага, ответственное за зерновые закупки Главное управление поставок сырья называет то, что Киев объявил о планируемом прекращении экспортас 1 декабря.

Египетский государственный орган получил от Украины официальное сообщение, что с 1 декабря прекратятся зарубежные поставки пшеницы, сказал замглавы управления Номани Номани. Украину исключат из списка поставщиков зерна в Египет в январе, добавил он.

В будущем, если Украина захочет возобновить экспорт пшеницы в Египет, ей придется выполнить несколько условий. Киеву придется пообещать, что в дальнейшем запретов на экспорт не будет, сообщает Радио Свобода.

Как отмечает египетское издание Ahram, страны, которые закупают зерно в Украине, крайне недовольны решением о приостановлении поставок, хотя трейдеры не выразили удивление, отметив, что рынок давно ждал от Украины такого решения.

В начале 2013 года Главное управление поставок сырья Египта планирует приобрести не менее 1,5 миллиона тонн пшеницы в России, Австралии, Аргентине, Канаде, США и Франции.