НБУ не хочет говорить, когда начнет выбивать валюту из экспортеров

«Мы сейчас наблюдаем за рынком. Говорить о том, когда мы введем, я думаю, что это предмет отдельной нашей встречи, отдельного мероприятия. Давайте в такие технологические частности мы не будем углубляться», - сказала директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, предоставление права НБУ вводить обязательную продажу валюты и устанавливать сроки возвращения экспортной выручки расширит инструменты регулятора и позволит устанавливать равновесие спроса и предложения на валютном рынке.

Е.Щербакова, в частности, отметила, что сегодня существует значительный спрос на валюту и слабое ее предложение, при том что “валютная выручка как заходила в страну, так и заходит”. 75% валютных поступлений продаются на межбанке, но происходит это неравномерно.

По информации НБУ, на зарубежных корсчетах украинских банков остатки составляют около 8,5 млрд долл., и эти средства работают на экономику других стран.

Согласно подписанному закону, объяснила Е.Щербакова, обязательная продажа может вводиться сроком до 6 месяцев, и касаться она будет всех валютных поступлений, а не только экспортной выручки.

В НБУ уверили, что норма обязательной продажи валюты обсуждалась с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

В законе за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, НБУ предоставляется право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов действия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.