Первый национальный оказался на грани банкротства

Об этом говорится в обращении профсоюза, опубликованном на Телекритике.

Профсоюз утверждает, что ему стало известно об иске Министерства финансов в НТКУ с требованием к государственному телеканалу уплаты 25 миллионов гривен. Эти средства должны пойти на погашение кредита, предоставленного НТКУ еще в 1996 году из государственного бюджета в рамках сотрудничества Украины и Японии.

Сотрудники Первого национального просят украинские СМИ обратить внимание на ситуацию на телеканале.

По информации Телекритики, японский кредит брался в 1996 году на сумму 13, 5 миллионов долларов на закупку технического оборудования, которое сейчас является уже устаревшим.

Генеральный директор телекомпании Егор Бенкендорф отметил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. По его словам, согласно договоренностям, часть так называемого «японского кредита» должна была уплатить НТКУ за счет собственных средств, а часть - Министерство финансов в рамках финансирования государственных телерадиокомпаний.

«Среди множества других долгов, доставшихся в наследство от моих предшественников, находилась и часть кредита, которая должна была погашаться за счет средств НТКУ, но на протяжении всего моего руководства компанией мы планомерно находили средства для погашения своей части кредита и до конца 2012 года планируем погасить ее полностью », - заверил он.

Однако, по словам Егора Бенкендорфа возникли недоразумения с остальной частью упомянутого кредита, которую должно было возместить государство.

«Формально схема погашения должна была бы выглядеть следующим образом: Минфин выделяет НТКУ необходимую сумму из государственного бюджета и указывает, на что именно должны пойти эти средства, а НТКУ после фактического получения этой суммы возвращает ее обратно в государственный бюджет. Такая схема возврата была первоначально определена в соответствующем распоряжении Кабинета Министров Украины. Вместо этого, в результате недоразумения, государство через суд фактически повесило вторую часть кредита снова на НТКУ, добавило к этой сумме пеню и требует возвращения этих средств уже в ближайшее время».

Сумма, которая могут взыскать с НТКУ, по его словам, превышает 23 миллиона гривен. Выделить такую ​​сумму, у НТКУ нет возможности, и она надеется найти общий язык с правительством.