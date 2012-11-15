Подростки любят триллеры, фантастику и мелодраму (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции директор Центра научно-образовательных инноваций и мониторинга Оксана Денисюк, ссылаясь на результаты проведенного центром исследования «Влияние СМИ на подрастающее поколение и формирование компьютерной зависимости у подростков».

По словам О.Денисюк, исследование проводилось в 2011-2012 гг. среди киевских школьников в возрасте от 13 до 16 лет, их учителей и родителей. В целом было исследовано мнение 7 тысяч респондентов.

Как оказалось, Интернет для просмотра фильмов используют 40,3% столичных подростков.

На вопрос «Какие фильмы вы любите смотреть?» 65,2% опрошенных учеников ответили о своем увлечении комедиями, но при этом 52,7% сказали, что любят смотреть фильмы ужасов, триллеры и боевики.

Любят фантастику 34,2% подростков, мелодрамы – 20,6%, научно-популярные фильмы – 12,4%, эротичные фильмы – 3,8%.

"Другое", не указанное среди перечисленных жанров, выбирают для просмотра еще 4,2% учеников.

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В ходе исследования подросткам было предложено определить тот фильм, который больше нравится из предложенного реестра. В него были включены шедевры советского кинематографа и мировые бестселлеры.

Лидерами среди фильмов для 13-16-летних оказались «Один дома» (76,9%), «Гарри Потер» (47%) и «Шрек» (45,9%).

«Но настораживает то, что 28,3% учеников выбрали фильм «Пила» - знаете, «приятный» фильм очень… И почему-то подростки обратили свои вкусы на фильм «Пункт назначения» (47,7%). Это фильм ужасов в стиле фатализма, невозможности победить смерть», - отметила О.Денисюк.

«Конечно, такая увлеченность более половины наших респондентов фильмами жанра «хоррор», «триллер», «боевик» не может не повлиять на формирование в этом возрасте эмоционально-волевой сферы подростка. По результатам исследования, более чем у трети учеников после просмотра некоторых фильмов возникает желание шокировать окружающих, а у каждого 10-го – желание нанести вред кому-то или чему-то. Я думаю, осмысление такой статистики также должно привести к принятию определенных каких-то действий и пониманию того, что нужно оградить этот нежный возраст от созерцания сцен насилия», - считает О.Денисюк.

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Она отметила, что параллельно с исследованием проводился мониторинг одного из центральных телеканалов в прайм-тайм.

«Так, за 7 часов было 17 сцен убийства, 11 сцен насилия, 3 сцены эротического содержания и 3 рекламных ролика интернет-игр», - сообщила специалист.

По словам О.Денисюк, в ходе исследования выявлено, что 50% подростков относятся к сценам насилия негативно, но 46% - нейтрально.

«С точки зрения психологии, такое отношение является достаточно тревожным симптомом. Потому что в определенных обстоятельствах такие люди могут вести себя агрессивно», - подчеркнула она.