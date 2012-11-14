Антимонопольный комитет обязал Киевхлеб снизить цены

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно расследованию АМКУ, компания «Киевхлеб» завысила количество муки и стоимость другого сырья для производства хлеба «Украинский подовый» и «Батон киевский», что привело к необоснованному увеличению себестоимости и оптово-отпускной цены на эту продукцию.

О результатах рассмотрения рекомендаций АМКУ «Киевхлеб» должен сообщить в десятидневный срок со дня их получения.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших столичных производителей хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» с 12 ноября повысил розничные цены на 2 вида хлеба из своего ассортимента: «Украинский столичный подовый» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хлеб весом 0,95 кг и «Батон нарезной киевский» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг. По определению “Киевхлеба”, эта продукция не входит в категорию социальной и производится по более сложной рецептуре. При этом в компании сообщили, что цены на социальные сорта хлеба из ассортимента “Киевхлеба” - Батон “Нива”, хлеб “Украинский домашний”, “Богдановский”, “Печерский”, хлеб “Арнаут” и “Пшеничный традиционный” - остались на прежнем уровне.