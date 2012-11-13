Киевхлеб объяснил причины подорожания, а власти грозят разбирательствами

Вчера "Киевхлеб", который занимает больше половини киевского рынка хлеба, поднял розничные цены на "Украинский столичный подовый" до 4,68 грн (+17%) и "Батон нарезной киевский" до 3,84 грн (+9,7%).

Об этом сообщили в самой компании.

Социальные сорта хлеба — батон "Нива", хлеб "Украинский домашний", "Богдановский", "Пшеничный традиционный", "Печерский" и "Арнаут" — остались в прежней цене, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

В "Киевхлебе" ссылаются на рост затрат. Например, природный газ для компании в этом году подорожал на 52,4%, электроэнергия — на 25,2%, транспортные расходы повысились на 32,5%. "Мы стремимся не допустить социальных взрывов среди работников компании, у которых заработная плата ниже средней по Киеву",— отмечает производитель.

Эксперты говорят, что "Киевхлеб" не повышал цены уже более двух лет, а его цены на социальные сорта хлеба сейчас ниже соответствующих цен в Харькове, Донецке или Луганске. Потому у "Киевхлеба" просто не было другого выхода.

Однако в КГГА заявили, что не видят экономических оснований для повышения цен "Киевхлебом" не только на социальные сорта, но и на другие виды хлеба. Чиновники грозят предприятию обращением в Антимонопольный комитет и финансовой проверкой, потому, по их словам, они делают все возможное, чтобы поддержать "Киевхлеб": недавно, якобы, достигли договоренностей с Аграрным фондом на поставку компании муки по ценам ниже рыночных.

Госуполномоченный Антимонопольного комитета Михаил Русинский заявил, что премьер-министр уже дал поручение комитету разобраться в ситуации и, если АМКУ найдет злоупотребления, "Киевхлеб" могут оштрафовать на 10% от объема выручки за прошедший год.