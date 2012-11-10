Янукович: ведем сложные переговоры с Россией

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью кипрской газете «Филелефтерос», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

При этом он отметил, что Украина обеспечивает эффективный и стабильный транзит российского газа в страны Евросоюза.

«Сегодня Украина продолжает выполнять в полном объеме действующие договоренности и обеспечивает эффективный и стабильный транзит в страны ЕС. В то же время, мы проводим сложные переговоры с нашими российскими партнерами относительно изменения формулы ценообразования в контракте», - сказал В.Янукович.

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Как сообщал УНИАН, 22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево В.Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он отметил, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 доллара.