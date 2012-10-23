Янукович говорит, что газовый вопрос может решить пакетное соглашение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Уже в ноябре мы снова будем встречаться и обсуждать эти вопросы, планируется госвизит, бизнес-форум в Нижнем Новгороде», - сказал Президент, комментируя итоги вчерашних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства заявил также, что вопрос может решить пакетное соглашение, и отметил, что заинтересованные стороны, как в России, так и в Украине, работают над базовым вопросом.

Как сообщал УНИАН, 22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево В. Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он подчеркнул, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.