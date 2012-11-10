Янукович: Украина - надежный партнер МВФ

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью кипрской газете «Филелефтерос».

«Наша страна является надежным партнером МВФ, своевременно возвращает займы и настроена на последующее эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с Фондом», - отметил В.Янукович.

Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является одним из приоритетов деятельности украинской власти.

«Прежде всего, сотрудничество с МВФ является позитивным сигналом для иностранных инвесторов и свидетельством того, что экономическая политика страны направлена на создание благоприятного климата для бизнеса. Во-вторых, сотрудничество с Фондом позволяет Украине получать кредитные ресурсы для мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности в государстве», - отметил В.Янукович.

Он подчеркнул, что средства, которые предоставляет МВФ, значительно дешевле финансовых ресурсов, предлагаемых на рынках.

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«Кредитование Украины Фондом также сопровождается выполнением нашим государством мероприятий по реформированию экономики. Эти мероприятия направлены на стабилизацию государственных финансов путем постепенного сокращения дефицита бюджета и обеспечения сбалансированности Пенсионного фонда. Мы максимально сократили непродуктивные расходы бюджета и естественных монополий», - отметил В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает на то, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом, срок действия которой истекает в декабре 2012 году, будет продлена на 2013 год.

После принятия программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 г. был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности - относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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Премьер-министр Украины Николай Азаров в сентябре 2012 г. заявлял, что Украина продолжит программу сотрудничества с МВФ, если это будет содействовать развитию национальной экономики.

4 октября первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что власть Украины намерена выполнить требования МВФ о приведении тарифов на газ для населения к экономически обоснованным. При этом он добавил, что пока еще не понятен способ и сроки реализации этих намерений.