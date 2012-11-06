Минфину не удалось продать ОВГЗ на аукционе

Об этом сообщается на сайте министерства.

Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, 30 октября на внеплановом аукционе по продаже ОВГЗ (в октябре планировалось проведение только двух аукционов - 16 и 23 октября) Минфин привлек в госбюджет 1,106 млрд грн.

В ноябре Минфин планирует провести три аукциона по продаже ОВГЗ.

Аукционы планируется провести 6, 11 и 20 ноября. На аукционах 6 и 11 ноября Минфин намерен предложить инвесторам стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет. При этом на аукционе 20 ноября планируется продажа 2-летних ОВГЗ, номинированных в инвалюте.

Справка УНИАН. По состоянию на 6 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 186,9 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,72 млрд грн, в собственности банков - 75,19 млрд грн, нерезидентов - 6,05 млрд грн.