В Сумах руководство «Беркута» будут судить за вымогательство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил прокурор Сумской области Руслан Билоконь.

«Установлено, что руководство спецподразделения регулярно требовало от своих подчиненных отдавать ему из зарплаты по 150 грн. На следующей неделе прокуратура планирует закончить досудебное следствие и направить уголовное дело против руководителя «Беркута» и двух его заместителей в суд», - рассказал прокурор.

При этом он отметил, что сложность расследования этого уголовного дела заключается в том, что сейчас половина личного состава «Беркута» утверждают, что никаких взяток никому не давали и ничего не платили.

«Такую позицию заняли офицеры. Рядовой же состав утверждает, что на протяжении года они платили по 150 грн. Другая проблема - за что платили. Если они собирали эти деньги и тратили на собственные потребности - это один вопрос. Если же на потребности службы - другой. Нужно документально подтвердить, куда тратились эти деньги. Была назначена экспертиза, которой предшествовала ревизия, чтобы квалифицировать действия руководства «Беркута». Подтверждений, что деньги тратились на службу, на сегодняшний день мы не нашли», - сообщил Р.Билоконь.

По его словам, во время следствия подозреваемые находятся на свободе, но, по данным УМВД Украины в Сумской области, сейчас они не работают на отмеченных должностях.

Как сообщал УНИАН, 30 июля текущего года в прокуратуру области обратились 28 сотрудников роты особого назначения «Беркут» с заявлением о неправомерных действиях должностных лиц руководящего состава этого спецподразделения. Они предоставили указание подчиненным работникам из числа сержантского состава ежемесячно, после получения заработной платы, сдавать деньги в размере 150 грн. При этом данные лица через подчиненных угрожали оперативному составу лишением премий, привлечением к ответственности тех, кто будет отказываться сдавать деньги.

В ходе проверки установлено, что в период с июня 2011 по июль текущего года сотрудники роты действительно сдавали по 150 грн – от одного до четырнадцати раз, в зависимости от времени принятия на работу и пребывания на службе, всего на сумму свыше 14 тыс. грн. По объяснениям сотрудников «Беркута», в роли посредников для сбора средств выступали заместители командиров взводов.

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением руководящим составом роты милиции особого назначения «Беркут» УМВД Украины в Сумской области. Дело возбуждено по ч. 3 статьи 364 Уголовного кодекса Украины - «злоупотребление служебным положением, совершенное работником правоохранительных органов».