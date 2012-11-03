В Киеве 7-8 ноября пройдут Дни Вены

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в этот период Киев с официальным визитом посетит австрийская делегация во главе с мэром Вены Михаэлем Хойплем.

Вместе с представителями бургомистрата приедут и представители бизнес-кругов, поскольку Дни Вены в Киеве будут иметь как культурную, так и экономическую составляющую.

7 ноября состоится украинско-австрийской бизнес-форум «Киев-Вена», основной темой которого станут технологии и стратегии развития города, в частности в сферах энергосбережения, утилизации мусора, развития транспортной инфраструктуры, туризма, строительства и пр. Участники бизнес-форума смогут также посетить выставку «Ноу-хау Вены: Технологии и стратегии развития города», представляющую инновационные решения городского управления, которые сегодня успешно применяются в Австрии.

8 ноября члены австрийской делегации вместе с руководством Киевской городской государственной администрации посетят благотворительную организацию «Фонд «АСПЕРН», которая помогает украинским семьям и детям в кризисных ситуациях.

По теме: Киев и Вена договорились об углублении сотрудничества

В тот же день председатель КГГА Александр Попов и М.Хойпль посетят Национальный музей искусств им. Богдана и Варвары Ханенко, в котором будет работать выставка «Австрийцы в Киеве». На этой выставке киевляне и гости столицы смогут увидеть уникальные произведения австрийского искусства.

Также руководители двух столиц посетят Национальную библиотеку им. В.Вернадского, в помещении которой еще в 1992 году была открыта Австрийская библиотека. Мэр Вены уже выразил намерение передать библиотеке 92 DVD и 196 книг, среди которых произведения австрийской художественной литературы и кинематографа.

Кроме того, А.Попов и М.Хойпль посетят киевскую школу №115 им. И.Огиенко, которая с 2007 года сотрудничает с венской средней школой. По предварительной информации, именно во время визита в школе главы Киева и Вены подпишут соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере между столицами.

Киев и Вена является городами-побратимами с 1992 года – именно тогда был подписан первый меморандум о дружбе и сотрудничестве между двумя городами. А в начале июля текущего года, во время визита мэра Вены в Киев, был подписан меморандум об углублении этого сотрудничества.