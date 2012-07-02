Киев и Вена договорились об углублении сотрудничества

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соглашение предусматривает углубление отношений в разных отраслях – от культурного обмена до инвестиционного сотрудничества. Так, уже осенью в Киеве пройдут Дни Вены, в рамках которых запланированы не только культурно-художественные мероприятия, но и двусторонний экономический бизнес-форум. По словам мэра Вены, принять участие в бизнес-форуме уже выразили желание крупнейшие компании Австрии.

«Убежден, что наши совместные мероприятия состоятся на высоком организационном уровне и будут полезны для обеих столиц. Киев стремительно развивается, равняясь на такие европейские столицы, как Вена. Мы возлагаем большие надежды на Дни Киева в Вене, которые пройдут весной следующего года. Думаю, такие совместные мероприятия будут способствовать еще более теплым и продуктивным отношениям между нашими городами», – подчеркнул А.Попов.

Также стороны договорились об обмене специалистами в сфере коммунального хозяйства, медицины и транспорта.