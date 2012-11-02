Число жертв урагана в США приближается к 100

Ранее сообщалось о 80 погибших.

По последним данным, жертвами стихии в штате Нью-Йорк стали по меньшей мере 47 человек, из них 39 в Нью-Йорке. Число погибших в Нью-Джерси оценивается в 13 человек. Жертвами урагана в Мериленде стали 11 человек, столько же погибли в Пенсильвании. Также в списках погибших значатся жители штатов Западная Вирджиния, Коннектикут, Вирджиния и Северная Каролина. Ещё один человек погиб в Торонто, Канада.

Ураган "Сэнди", ранее бушевавший в странах Карибского бассейна, в ночь на вторник обрушился на восточные штаты США, напоминает РИА Новости.

Наибольший ущерб стихия нанесла штатам Нью-Джерси и Нью-Йорк. В столичном округе Колумбия разрушений не было, однако ураган порвал провода на многочисленных линиях электропередачи, из-за чего до 400 тысяч человек оставались без света два дня в Вашингтоне и штатах Мэриленд и Вирджиния. Всего на Восточном побережье США из-за урагана без энергоснабжения остались более 8 миллионов человек.