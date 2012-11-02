Фермер с четырьмя ножевыми ранениями успел позвать односельчан

03:05, 02 ноября 2012
Общество
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Жители села Гольма Балтского района Одесской области задержали грабителя, совершившего покушение на жизнь местного фермера.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в облУВД, 27 октября неизвестный с ножом в руках совершил нападение на 43-летнего фермера, когда тот вернулся с работы, поставил машину и направился в дом. Преступник нанес хозяину дома четыре ранения в живот, а также порезал во время борьбы руки своей жертвы. Однако раненый фермер оказал сильное сопротивление и нападавший бросился бежать.

Фермер позвонил по мобильному телефону нескольким односельчанам, которые общими усилиями сумели задержать злоумышленника, прибывшего в село из Овидиопольского района области, и сдали его сотрудникам милиции.

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Как сообщили УНИАН в Балтской райбольнице, фермер был госпитализирован с тяжелыми ножевыми ранениями в область груди и живота, ему пришлось сделать операцию по удалению селезенки, однако жизнь ему медикам удалось спасти.

В отношении подозреваемого в покушении на убийство фермера следователем Балтского РОВД в тот же день, 27 октября, возбуждено уголовное дело согласно признакам ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Мотивы и обстоятельства преступления выясняются. Задержанный находится под охраной милиции на лечении в Одесской областной больнице, поскольку при задержании сельчане также причинили ему телесные повреждения.

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Как сообщал УНИАН, это уже четвертое нападение на фермеров Одесской области за последние месяцы. Однако никого из грабителей, совершивших нападения, сотрудники милиции пока не задерживали.

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