Грабители до смерти забили фермера, а сын чудом выжил под пытками

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Одесской области, в ночь на вторник, 11 сентября, группа бандитов ворвалась с целью грабежа в частный дом главы фермерского хозяйства «Новосельское» Ренийского района Одесской области и избила до смерти отца семейства.

Согласно сообщению, старшего сына руководителя хозяйства грабители избили стальными прутьями и пытали утюгом. Он остался жив благодаря тому, что прибывший сегодня утром домой из Измаила младший сын фермера успел вызвать бригаду «скорой помощи», которая доставила потерпевшего в реанимационное отделение Ренийской райбольницы.

В ОСО облУВД также уточнили, что «нынешнее физическое состояние сына фермера пока не позволяет сотрудникам Ренийского РОВД уточнить, сколько преступников участвовало в разбойном нападении, а также их возможные приметы».

Из дома фермера грабители унесли деньги, ценные вещи и два охотничьих ружья, зарегистрированных на главу семейства.

По факту убийства и разбойного нападения возбуждено уголовное дело, сообщили в ОСО облУВД.

Как сообщал УНИАН, подобное разбойное нападение было совершено в ночь на 1 сентября на семью фермера Любашевского района Одесской области. Главу семьи вместе с женой привязали к кровати и также несколько часов избивали, требуя выдать деньги. Потерпевшие в тяжелом состоянии были госпитализированы. Преступники, совершившие разбойный налет, не задержаны.