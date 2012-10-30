Ураган затопил метро в Нью-Йорке

О причинах гибели остальных пока не сообщается.

В центре Нью-Йорка, на Манхэттене, большие перебои с подачей электричества. Всего в северо-восточных штатах без света остались полтора миллиона домов – во многих районах электроснабжение прекращено по соображениям безопасности.

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Как сообщил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, из-за обрыва линий электропередач в городе и окрестностях отмечено большое число пожаров, к счастью, в основном небольших. Блумберг, как и губернаторы семи штатов, затронутых стихией, призвал жителей не выходить на улицу, передает Радио Свобода.

Десятки тысяч людей были эвакуированы или добровольно покинули опасные районы.

Тоннели нью-йоркского метрополитена на ветках, соединяющих Манхэттен с Квинсом, затоплены, сообщил в ночном телеобращении к горожанам мэр Нью-Йорка. По его словам, уровень воды в районе Бэттери-парка поднялся почти на четыре метра, что беспрецедентно в истории города.