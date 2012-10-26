Украину завтра засыплет снегом

В Карпатах местами налипание мокрого снега, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без осадков, лишь днем в северных областях небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях, а днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла; на остальной территории ночью 1-6° тепла, на побережье морей до 12°, днем 7-12°, в южных областях до 16°, в Крыму 16-21°.

В Киевской области в субботу ночью - без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.