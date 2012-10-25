Заключенный колонии развлекался телефонным терроризмом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, телефонным террористом оказался 29-летний заключенный Черкасской исправительной колонии О., приговор в отношении которого на этой неделе вступил в силу.

27 июля он из тюрьмы позвонил по мобильному телефону в милицию и сообщил о заминировании одного из банков Черкасс. Правоохранители проверили более сотни учреждений, взрывчатки так не выявили, но уже на следующий день нашли шутника.

Он осужден к 15 годам лишения свободы за групповую кражу и убийство и на данное время отбыл лишь половину срока.