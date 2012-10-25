Вузам запретят брать деньги со студентов

Как сообщается на сайте ВР, соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня, 24 октября.

Законопроектом предлагается установить запрет финансирования высших учебных заведений за счет благотворительных взносов, пожертвований, подарков или материальной помощи от лиц, которые обучаются в этом высшем учебном заведении, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

Автор документа напомнил, что на сегодняшний день во многих высших учебных заведениях Украины практикуется такое явление, как обязательный сбор денег со студентов под видом «благотворительных взносов». У студентов под угрозой отчисления или дисциплинарных взысканий требуют платить деньги в пользу высших учебных заведений. При этом высшее учебное заведение не предоставляет студентам никаких услуг за оплаченные деньги и не несет перед ними никаких обязательств.

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В то же время студенты, которые отказываются платить деньги, терпят преследования со стороны администрации высших учебных заведений, включая несправедливое оценивание знаний, выселение из общежитий, безосновательные дисциплинарные взыскания, а иногда даже исключаются из высших учебных заведений, констатировал Н.Томенко.

Вице-спикер подчеркнул, что в последнее время это явление приобрело массовый характер и в той или другой форме наблюдается почти во всех вузах Украины.

«Поэтому сегодня является крайне актуальными установление ограничений относительно получения высшими учебными заведениями благотворительных взносов, пожертвований, подарков или материальной помощи от лиц, которые обучаются у них», - сказал он.

Н.Томенко назвал основной задачей проекта закона запрет финансирования высших учебных заведений за счет лиц непосредственно зависимых от них (а именно – лиц, которые обучаются в высших учебных заведениях) и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит этот документ.