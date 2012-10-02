Абитуриентов ждут пять новшеств от Табачника

Как рассказали газете «Сегодня» ректоры, уже получившие на руки проект этого документа, глобальных изменений по сравнению с правилами-2012 не предвидится, но некоторые существенные правки будут.

В Минобразования газете сообщили, что правила могут утвердить до конца этой недели. «Сейчас ими занимается рабочая группа, у нее есть масса пожеланий от вузов, студенческих организаций и т. п. Как только сводный текст будет подготовлен, мы вынесем его на публичное обсуждение на сайте министерства», - рассказал газете министр образования Дмитрий Табачник.

Скорее всего в этом году исследовательским вузам (а это вип-вузы страны КНУ, КПИ, НАУ) дадут фору: подавать в них документы можно будет на две недели раньше, чем в другие вузы. «Абитуриенты смогут проверить свои силы, сначала подав документы в ведущие вузы», - пояснил первый проректор Киевской политехники Юрий Якименко. Впрочем, его коллеги говорят, что это не ударит по другим вузам недобором. «Если будущий студент решит поступать в конкретный вуз, он не изменит своего решения только потому, что, к примеру, в НАУ раньше принимают заявления. Зато это поможет разгрузить приемные комиссии», - считает ректор Национального горного университета Геннадий Пивняк.

Также есть идея поднять для поступающих проходной балл, который ставят по итогам тестирования по профильному предмету до 150. «В этом году балл был поднят с 124,5 до 140. И практика показала полезность этого новшества. Да, около 100 тысяч абитуриентов не смогли поступить в вузы и вынуждены были идти в колледжи. Но зато уровень знаний тех, кто поступил, выше, чем был в предыдущие годы. Поэтому хотелось бы оставить эту норму», - сказал Ю.Якименко.

Также в 2013 году у поступающих скорее всего не будут принимать сразу оригиналы документов. Эта норма могла бы свести к минимуму махинации во время трех волн зачисления будущих студентов. Нередко они жаловались, что пока они везли оригиналы, вуз уже успевал рекомендовать к зачислению людей с более низкими баллами. Если же в каждом вузе будут лежать лишь копии, все поступающие будут в равных условиях.

Много споров вызвала идея сократить количество вузов, куда можно будет подавать документы. Руководители вузов настаивают на сокращении вузов хотя бы до трех. Сейчас можно подавать в пять вузов, плюс в каждом из них - на три направления. В итоге получается, что каждый поступающий может подать 15 заявлений, и большинство этим правом пользуется. «Это большая нагрузка на приемные комиссии и лишние затраты. Если в этом году в министерстве навстречу нам не пойдут, будет добиваться в следующем», - отметил Г.Пивняк. Также эта норма помогла бы будущим студентам более тщательно подходить к выбору будущей профессии. В МОН уверяют, что не введут эту норму, поскольку она сокращает права абитуриентов на выбор образования.

Со следующего года студенты вместо обычных студенческих билетов смогут получать электронные «2 в 1» - билет и банковская карточка. Такую идею сейчас обсуждают в Минобразовании. «Электронный билет существенно упростил бы студентам жизнь. Например, если сейчас студбилет потеряет, то пройдет 6-7 месяцев на его восстановление. А электронный сделают за 30 дней с момента заявления об утере, - сообщил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных. - Так как один банк будет начислять стипендии - Сбербанк, то выплата будет осуществляться в одно время. И, главное, электронный билет будет выдаваться бесплатно, сейчас за него студенты платят 37,50 грн». В Министерстве говорят, что идею поддерживают: «Эксперимент с такими билетами успешно прошел в некоторых вузах. И неплохо бы, чтобы их распространить на все вузы. Но инициатива должна исходить также и от самих учебных заведений», - сказали газете в МОН.