Умер гендиректор Национального цирка Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

«Министр культуры Михаил Кулиняк, коллектив Министерства культуры выражают искренние соболезнования супруге Людмиле, родным и близким Владимира Дмитриевича, артистам и всем работникам Национального цирка Украины», - говорится в сообщении.

В.Шевченко родился 31 июля 1946 года в городе Омск в семье артистов цирка: и мать, и отец были дрессировщиками.

Он окончил Государственное училище эстрадно-циркового искусства в Москве, Государственный институт театрального искусства имени Луначарского.

С 1970-го по 1996-й был художественным руководителем и директором Украинского циркового коллектива в системе «Союзгосцирка».

С 2000 года – художественный руководитель, а с 2007-го – генеральный директор - художественный руководитель Национального цирка Украины.

Большую часть своей жизни В.Шевченко вместе с женой Людмилой дрессировали львов и тигров.

За достижения в области циркового искусства В.Шевченко удостоен почетных званий: Народный артист Украины, Народный артист СССР. За проведенные гастроли в Германской демократической республике награжден орденом «Дружбы» ГДР (серебряный), медалью имени Дурова, «Серебряной ветвью» (Италия), «Золотой медалью Парижа», «Золотой орел» (Япония), «Золотой медалью Международной лиги артистов цирка варьете» (Франция).