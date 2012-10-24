Бродский подсчитал зарплаты в конвертах

Объем зарплат, которые выплачиваются украинцам, не имеющим официального оформления на своих рабочих местах, составляет 145 млрд грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский.

По словам чиновника, количество работников, работающих без легального оформления, составляет 5 млн человек. «Пять миллионов граждан получают 145 миллиардов гривень в конвертах», - сказал М.Бродский и добавил, что это и есть значительный ресурс для повышений доходов пенсионного фонда и отчислений в местные бюджеты.

Кроме того, по словам М. Бродского, порядка 25% оформленных официально работников получают минимальную зарплату. «У нас 14 миллионов пенсионеров, 1,5 миллионов частных предпринимателей и 12 миллионов нанятых работников. Из этих 12 миллионов 25% оформлены на минимальную зарплату, а остальное опять-таки получают в конвертах», - сказал М. Бродский.

Он подчеркнул, что разрешить ситуацию призван новый закон о занятости населения, который вступит в силу с 1 января 2013 года. Основная задача документа – вывести отношения нанятых работников и их работодателей в законодательную плоскость, а также стимулировать работодателей на создание новых рабочих мест.

Напомним, в начале июля вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что выведение заработных плат и рабочих мест из тени позволит повысить выплаты украинским пенсионерам более чем на 300 грн.

Как сообщал УНИАН, с начала года по состоянию на середину сентября Госналогслужба легализовала трудовые отношения более 60 тыс. наемных работников с работодателями, вследствие чего бюджет получил дополнительно 11 млн грн налога на доходы физических лиц.