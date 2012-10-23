Киевсовет намерен бороться за Беличанский лес

Об этом УНИАН сообщили в Киевсовете.

В частности, как говорится в комментарии, ВАСУ 9 октября без надлежащего оповещения сторон рассмотрел кассационную жалобу Коцюбинского поселкового совета по делу № 2а-6326/11/2670 по иску Киевсовета к Коцюбинскому поселковому совету Киевской области о признании отсутствия полномочий (полномочий Коцюбинского сельсовета распоряжаться землями Святошинского лесохозяйства – УНИАН). По результатам рассмотрения вынесено решение от того же числа, которым отменено постановление Киевского апелляционного административного суда от 21 июня 2012 г., а постановление Окружного административного суда Киева от 23 декабря в 2011 г. оставлено в силе, которым в иске было отказано в полном объеме».

На сегодняшний день Киевсоветом готовится заявление в Верховный суд Украины о пересмотре постановления Высшего админсуда от 9 октября.

Как отмечают в Киевсовете, тогда же, 9 октября, Высший административный суд Украины также без надлежащего оповещения сторон рассмотрел кассационную жалобу Киевсовета по делу № 2а-388/11/1070 по иску Коцюбинского поселкового совета к Отделу Госкомзема в г. Ирпень Киевской области, Главного управления Госкомзема в Киевской области о признании противоправной бездеятельности (речь идет о бездеятельности в вопросе согласования границ села Коцюбинское в Госкомземе Ирпеня и Госкомземе Киевской области – УНИАН) и обязательстве совершить действие.

По результатам рассмотрения вынесено решение от 9 октября, которым постановление Киевского окружного административного суда от 29 сентября в 2011 г. и постановление Киевского апелляционного административного суда от 31 января в 2012 г. оставлено без изменений, кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

На это решение Киевсоветом также готовится заявление в ВСУ о пересмотре соответствующего постановления Высшего админсуда.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Коцюбинский поселковый совет направил в Киевский городской совет для согласования в качестве смежного совета проект землеустройства по изменению границ поселка Коцюбинское Киевской области за счет земель лесного фонда г. Киева, которые учитываются за коммунальным предприятием «Святошинское лесопарковое хозяйство», площадью 3421,8 га.

6 апреля Киевсовет принял решение, которым не согласовал проект землеустройства относительно изменения границ поселка Коцюбинское за счет земель столицы.

Коцюбинский поселковый совет обжаловал это решение в Окружном административном суде Киева. Окружной административный суд г. Киева удовлетворил исковые требования Коцюбинского поселкового совета.

Наряду с этим есть решение Киевского апелляционного административного суда от 21 июня с.г., которым признано незаконным отчуждение Коцюбинским поселковым советом земель Беличанского леса Киева. Таким образом апелляционная инстанция признала незаконным и отменила решение относительно землеотвода в частную собственность для строительства.

18 октября в Киевсовете сообщили, что Временная контрольная комиссия горсовета по изучению ситуации вокруг расширения границ поселка Коцюбинское за счет земель лесного фонда г. Киева, которые учитываются за КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг конфликтных земель лесного фонда и не допустить принятия судами неправомерных решений, которые ставят под угрозу территориальную целостность столицы.

Справка УНИАН. 22 октября в СМИ была обнародована информация, что 9 октября Киевсовет проиграла две кассации относительно Беличанского леса. В один день одна и та же тройка судей рассмотрела две кассации, ни об одной из которых Киевсовет и прокуратура не знали. О том, что был суд и он закончился не на их пользу, узнали постфактум и Киевсовет, и прокуратура. При чем прокуратура – от журналистов. То есть в защиту леса в зале суда некому было что-либо сказать, отмечалось в СМИ.