Киев собрался решать проблему с Коцюбинским радикально

Киевсовет намерен просить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Верховную Раду вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг поселка Коцюбинское Киевской области, и рассмотреть предложение о присоединении поселка, как территориальной единицы, к столице Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Киевсовета 15 марта депутаты рассмотрели соответствующий проект обращения и приняли его за основу с тем, чтобы специально созданная временная контрольная комиссия Киевсовета по изучению ситуации вокруг расширения границ пос. Коцюбинское могла доработать обращение.

Такое решение поддержал 91 депутат из 113, зарегистрированных в сессионном зале.

"Мы, депутаты Киевского городского совета, выражаем свою глубокую обеспокоенность и полное несогласие с действиями Коцюбинского поселкового совета относительно принятия единоличных решений, касающихся изменений границ поселка Коцюбинское Киевской области за счет земель, которые относятся к землям лесопаркового назначения г. Киева и учитываются за КП "Святошинское лесопарковое хозяйство", - отмечается в обращении.

По информации депутатов, Коцюбинским поселковым советом в 2008 году было принято решение "О перспективном плане развития пгт Коцюбинское", которым незаконно было утверждено технико-экономическое обоснование развития поселка, и выделено гражданам в частную собственность для индивидуального строительства около 100 га земель леса, принадлежащего столице. Впоследствии Коцюбинский совет передал Киевсовету проект о согласовании проекта землеустройства по отведению Коцюбинскому совету 3421,8 га земель за счет лесопаркового хозяйства Киева.

"Доводим до вашего сведения, что поселок Коцюбинское полностью пользуется коммуникациями и техническими сетями Киева, а это водоснабжение, канализация, дорожное сообщение, кабельные сети и др.", - говорится в обращении.

Депутаты напомнили о мировой практике, когда столицы и мегаполисы развиваются за счет административных единиц, граничащих с ними.

"На основании вышеизложенного и с целью недопущения расширения границ поселка Коцюбинское за счет земель лесного фонда Киева и предотвращения уничтожения лесных насаждений Беличанского леса, просим вас рассмотреть предложение Киевсовета о присоединении поселка Коцюбинское как территориальной единицы к столице Украины", - отметили депутаты Киевсовета.