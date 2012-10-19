Россиянин «в отчаянии» поджег гостиничный номер под Киевом

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Киево-Святошинского районного отделения милиции.

В частности, как отмечается в сообщении, в дежурную часть райотделения милиции поступило сообщение от МЧС о том, что в гостинице, расположенной в селе Петропавловская Борщаговка, произошел пожар.

До приезда правоохранителей и пожарных подразделов работниками гостиницы огонь был ликвидирован, хотя пламенем была уничтожена в номере мебель, поврежден телевизор, обгорели стены, двери и частично поврежден коридор. Материальный ущерб, по словам владельца, нанесен приблизительно на 50 тыс. грн.

В ходе проверки стало известно, что за неделю до пожара в номер заселился гражданин России, который утром исчез в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 29-летний безработный житель города Тольятти, который приехал в Украину 10 октября в поисках работы.

По данным правоохранителей, он рассказал, что пока искал работу в столице, закончились средства и, находясь в отчаянии, ничего лучшего не придумал, как совершить преступление, чтобы попасть в украинскую тюрьму. Для этого он приобрел три литра горючего на АЗС, принес в гостиницу, разлил его на кровати, поджег и покинул номер.

В настоящее время задержанный находится под стражей, о чем в письменном виде проинформировано Посольство России, отметили милиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества), которая предусматривает лишение свободы от трех до пятнадцати лет лишения свободы.