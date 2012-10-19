В субботу в Киеве - генеральная уборка

В рамках осеннего месячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города 20 октября в столице пройдет общегородской субботник.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, коммунальщики Голосеевского района будут убирать мусор и опавшие листья в парке им. М.Рыльского, после чего планируется высадка роз.

Специалисты Дарницкого КП УЗН начнут работы по благоустройству парков «Привокзальный», «Таращанец», «Позняки» и на ул. М.Драгоманова. А в Парке партизанской славы и на ул. Кошица зеленстроевцы будут высаживать деревья.

Деснянское КП УЗН будет высаживать деревья и кусты на ул. Каштановой, Братиславской, просп. Ватутина, а в парках «Молодежный» и «Фестивальный» появятся новые кусты. Будут убирать также территории парков «Киото», «Деснянский», «Дружбы народов» и просп. Лесной.

Зеленстроевцы Днепровского района будут работать в парке «Аврора», а в Гидропарке будут убирать цветники.

Специалисты зеленого хозяйства Оболонского района будут сгребать опавшие листья в парке «Пуща-Водица».

Печерское КП УЗН будет приводить в надлежащее состояние территории парков «Крещатый», «Городской сад», «Вечной Славы», «Аскольдова могила», «Печерский», «Наводницкий», а также бульвары Леси Украинки, Дружбы Народов и скверы М.Заньковецкой и И.Козловского.

Специалисты Подольского КП УЗН упорядочат территории парка на Замковой горе, «Кинь-Грусть», просп. Свободы и Г.Гонгадзе.

Святошинское КП УЗН будет убирать мусор и опавшие листья в скверах на ул. Котельникова и ул. Верховинная, а также на бульваре Вернадского.

Работники зеленого хозяйства Соломенского района будут высаживать кусты и деревья в Ландшафтном парке, в парках «Спутник» и «Винницкий» и на бульваре И.Лепсе.

Зеленстроевцы Шевченковского КП УЗН будут сгребать листья в парках им. Т.Г.Шевченко, «Владимирская горка», «Нивки», в скверах им. Гончара, им. Чкалова, на ул. Нагорной и Сырецкой роще.

Кроме того, специалисты КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» будут убирать мусор и заменят устаревшую лесную мебель в зоне отдыха «Виноградарь».

Также коллектив КО «Киевзеленстрой» совместно с «Радио-мелодия» будут убирать Гидропарк, высаживать на территории деревья и вместе с «Эволюшен Медиа» будут наводить порядок в Мариинском парке и высаживать там ели и кусты барбариса.