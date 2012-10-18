СМИ: охранники «Каравана» сбивают с воров до 50 тысяч гривен

Свой первый день журналист-хранитель провел возле одной из касс. Вести службу приходилось в гражданской одежде - спецформу пока не выдают. Его коллеги еще в первый день рассказали ему, что подпольные штрафы все-таки существуют, и обычно платят в пятикратном размере, сообщает ТСН со ссылкой на сюжет программы "Гроші".

Но самое интересное, как говорится в сюжете, удалось узнать на следующий день, когда журналист дежурил со сменой, половина которой была расстреляна в тот трагический день.

Как утверждается в сюжете, охранники подтверждают, что они выбивают из воров деньги, однако у каждой смены свои расценки - зависят они только от наглости старшего на дежурстве и могут достигать десятикратного штрафа за украденный товар.

Один из охранников похвастался журналисту одним сомнительным рекордом, когда за кражу в 2500 гривен с человека сбили более 50 тысяч.

«Мужичок украл 25 пакетиков кофе по 98 грн каждая. Так мы сбили 50 с х *ем! Пятьдесят тысяч гривен", - хвастается охранник. По его словам, чтобы расплатиться, родственники вора в тот же день срочно взяли банковский кредит.

Но, как говорится в сюжете, незаконными штрафами свои карманы набивают вовсе не охранники.

«Деньги, мол, идут на счет" Каравана "- их загружают в так называемую контролерскую, 22 кассу. Обычные охранники выгоды от таких сделок, как правило, не имеют. Их дело - штрафовать кассирш - за каждую замеченную их неосмотрительность премия в 5 гривен», - утверждают журналисты.

«Гораздо больше зарабатывают начальники смен. Именно они "разводят" воров на деньги, и получают за это по десять процентов со сбитой суммы. Столько же достается видеоинженеру, который заметил нарушителя. То есть из 50 тысяч около 40 тысяч остались на счетах "Каравана", а начальнику смены и видеоинженеру капнуло по 5 тысяч - неплохая прибавка к их небольшой зарплате: "Все остальное - в" Караван "! Там они зарабатывают неплохо", - объясняет охранник. Они рассказывают, что деньги начальники смен получают не сразу на руки, а позже, официально, бонусом к зарплате. То есть чем больше руководитель охраны собьет средств в кассу гипермаркета - тем больше он получит сам», - говорится в сюжете программы «Гроші».