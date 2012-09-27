В «Караване» уверяют, что охранники во время нападения действовали профессионально (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил исполняющий директор ТРЦ «Караван» Алексей Тесленко.

«Я заверяю, что во вчерашней ситуации охрана действовала очень профессионально, они выполнили все правильно в рамках тех правил и полномочий, которые им предоставлены компанией (охранной) и законодательством», - сказал А.Тесленко.

Он напомнил, что сотрудникам охранных структур действующее законодательство не разрешает иметь при себе огнестрельное оружие.

А.Тесленко отметил, что охранники исполнили свой долг в полной мере и не допустили вооруженного преступника в торговые залы, где могли пострадать посетители и персонал ТРЦ.

По словам А.Тесленко, в настоящее время торговый комплекс усиленно охраняют сотрудники частных структур, также изучается вопрос о привлечении сотрудников милиции.

В то же время А.Тесленко сообщил, что руководство «Каравана» выплатит денежную компенсацию родственникам погибших, сумма которой пока не разглашается.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 сентября, в столичном ТРЦ «Караван», на ул. Луговая, 12, неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил. Предварительно установлено, что один из охранников увидел, как покупатель украл с витрины флешку, и попросил его пройти в комнату охраны и предъявить то, что у него в карманах. В тот момент в комнате находилось еще трое охранников.

Вместо того чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по находившимся в комнате людям, после чего скрылся.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

Сегодня министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко сообщил, что работники милиции установили личность мужчины, который подозревается в расстреле трех частных охранников в ТРЦ «Караван». По его словам, из ТРЦ изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как все происходило. Подозреваемым является киевлянин, 1986 года рождения.