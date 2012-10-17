Скоростные Хюндаи скоро начнут ездить почти на полчаса быстрее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украина ("Укрзализниця") Владимир Козак.

"Уже в ближайшее время мы ускорим каждое направление этого поезда от 15 до 25 минут", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время скоростные межрегиональные электропоезда категории «Интерсити+» курсируют по экспериментальному графику. «Укрзализныця» планировала после обкатки маршрутов начать работу по сокращению времени пути, в частности, за счет увеличения скорости движения на участках, где она составляла до 120 км/ч.

Напомним, «Укрзализныця» планирует запустить «Украинский экспресс» по маршруту Киев-Днепропетровск.

Справка УНИАН. По железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс» курсируют скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.