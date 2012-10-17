Британская писательница стала первой в истории женщиной, выигравшей двух Букеров

Х.Мэнтел - первый в истории британский автор, дважды удостоившийся этой награды, сообщает ZN.UA.

Букеровская премия вручается ежегодно за лучшее прозаическое произведение на английском языке, написанное гражданином Великобритании, Ирландии или одной из стран британского Содружества. Победитель получает приз в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Букера получил роман Х.Мэнтел «Bring up the bodies» («Внесите тела»), вторая часть трилогии о восхождении и падении Томаса Кромвеля, советника короля Генриха VIII. Первая книга серии «Волчий зал» выиграла премию в 2009 году.

До Х.Мэнтел обладателями двух Букеров были только Джозеф Кутзее родом из Кейптауна и австралийский автор Питер Кэрри.

При этом Х.Мэнтел стала не только первым британским автором - дважды лауреатом премии, учрежденной в 1968 году на ее родине, но и первой в истории женщиной, выигравшей двух Букеров.

«Внесите тела» - продолжение вымышленной биографии Кромвеля. В новом романе его глазами показана истории падения Анны Болейн, второй жены Генриха VIII. В момент, когда король решает избавиться от Анны, плести заговор против нее и ее влиятельной семьи начинает его советник, который использует положение королевы как шанс свести счеты с собственными врагами.

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стал Джулиан Барнс.